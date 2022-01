Battiston | “Bene la stretta perché la Delta è ancora forte | ma se Omicron c’entrasse poco o nulla col Covid andrebbe rivisto il piano quarantene”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento: «La nuova variante potrebbe essere legate al raffreddore e non si è mai chiuso per una influenza». Il Regno Unito cartina di tornasole: «Traccia la direzione»

Advertising

LaStampa : Battiston: “Bene la stretta perché la Delta è ancora forte, ma se Omicron c’entrasse poco o nulla col Covid andrebb… - TurcoWeverton : Quando va bene.... si iscrivono a ingegneria gestionale. Ma chiamarli immaturi è solo il metro di valutazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Battiston Bene

La Stampa

... ma non c'è nessuna prova che sia scomparsa - dice Roberto, docente di Fisica all'... E questo non va".28 luglio 2021: dalle ore 14,30 daM. A Bucchi S. 30 luglio 2021: dalle ore 8,30 da Bucci ... A DelR. 3 agosto 2021: dalle ore 8,30 da Del Bianco F. A Digilio V. 3 agosto 2021: dalle ...È al Regno Unito che dobbiamo guardare? Se guardiamo i dati Francesi, vediamo chiaramente che Omicron si è aggiunto ad una Delta che è rimasta pienamente attiva, sia pur minoritaria». «E se la variant ...Rimini, 9 gennaio 2021 - La regione Emilia-Romagna e le associazioni si muovono per dare un futuro ai balneari. La sentenza del Consiglio di Stato che anticipa di dieci anni, al 3 ...