Truffa Intesa San Paolo: questo messaggio ti prosciuga il conto (Di sabato 8 gennaio 2022) I clienti della Banca Intesa San Paolo sono avvertiti: bisogna prestare la massima attenzione a questo messaggio che rischia di prosciugare il conto corrente. Intesa San Paolo (Fonte: Facebook)La digitalizzazione ha favorito lo sviluppo e l’affidabilità nei confronti di carte e conti correnti a portata di click. Il pericolo però è sempre dietro l’angolo e bisogna prestare particolare attenzione a truffe che potrebbero sottrarre indebitamente i risparmi di una vita in un attimo. Per questo motivo, gli istituti bancari mettono sempre in guardia i propri clienti e chiedono di non diffondere dati sensibili e personali con terze persone oppure online. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! I pin ed ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 gennaio 2022) I clienti della BancaSansono avvertiti: bisogna prestare la massima attenzione ache rischia dire ilcorrente.San(Fonte: Facebook)La digitalizzazione ha favorito lo sviluppo e l’affidabilità nei confronti di carte e conti correnti a portata di click. Il pericolo però è sempre dietro l’angolo e bisogna prestare particolare attenzione a truffe che potrebbero sottrarre indebitamente i risparmi di una vita in un attimo. Permotivo, gli istituti bancari mettono sempre in guardia i propri clienti e chiedono di non diffondere dati sensibili e personali con terze persone oppure online. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! I pin ed ...

