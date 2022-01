Toninelli ironico su Draghi: “Ci ha messo la faccia come faceva Conte, è stato netto e chiaro nello spiegare ai cittadini i contenuti del decreto” (Di sabato 8 gennaio 2022) “Draghi ci ha messo la faccia, è stato netto e chiaro a spiegare i Contenuti del decreto per spiegare le direttive ai cittadini italiani. Ci ha messo la faccia come faceva Conte lo scorso anno. Ascoltiamo la conferenza stampa, figuratevi se non arriva. Draghi inserisce l’obbligo vaccinale quando il 90% degli italiani è vaccinato e non va a parlare a tutto il popolo italiano per spiegare il motivo. È incredibile. Non hanno fatto una conferenza stampa neanche il ministro Speranza o Bianchi, sono usciti di fronte a Palazzo Chigi a dire due o tre cosine, è incredibile”. Sono le parole del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “ci hala, ènuti delperle direttive aiitaliani. Ci halalo scorso anno. Ascoltiamo la conferenza stampa, figuratevi se non arriva.inserisce l’obbligo vaccinale quando il 90% degli italiani è vaccinato e non va a parlare a tutto il popolo italiano peril motivo. È incredibile. Non hanno fatto una conferenza stampa neanche il ministro Speranza o Bianchi, sono usciti di fronte a Palazzo Chigi a dire due o tre cosine, è incredibile”. Sono le parole del ...

