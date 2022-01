The Boys 3: data d’uscita e teaser trailer (Di sabato 8 gennaio 2022) The Boys è una delle serie di punta di Amazon Prime, tratta dal fumetto omonimo creato da Garth Ennis e Darick Robertson. La prima e la seconda stagione sono riuscite a conquistare moltissimi fan, attratti non solo dalle storie sui supereroi. Uno dei più grandi pregi di The Boys è proprio lo stravolgimento dello standardizzato concetto di Eroismo. Mostrandoci Superoeroi avidi, egoisti e per niente interessati a compiere delle azioni che non siano a favore della loro persona. Il tutto ovviamente bilanciato dalla squadra di Billy Butcher, dove esseri umani a cui i super hanno rovinato la vita, si riuniscono con l’obbiettivo di sventare i piani della Vaught (compagnia che gestisce i Super) mostrando al mondo intero quali siano le loro vere intenzioni. The Boys 3 sarà disponibile su Prime Video dal prossimo 3 Giugno 2022. Passeremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Theè una delle serie di punta di Amazon Prime, tratta dal fumetto omonimo creato da Garth Ennis e Darick Robertson. La prima e la seconda stagione sono riuscite a conquistare moltissimi fan, attratti non solo dalle storie sui supereroi. Uno dei più grandi pregi di Theè proprio lo stravolgimento dello standardizzato concetto di Eroismo. Mostrandoci Superoeroi avidi, egoisti e per niente interessati a compiere delle azioni che non siano a favore della loro persona. Il tutto ovviamente bilanciato dalla squadra di Billy Butcher, dove esseri umani a cui i super hanno rovinato la vita, si riuniscono con l’obbiettivo di sventare i piani della Vaught (compagnia che gestisce i Super) mostrando al mondo intero quali siano le loro vere intenzioni. The3 sarà disponibile su Prime Video dal prossimo 3 Giugno 2022. Passeremo ...

