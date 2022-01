TAR contro le ASL | anche per i calciatori la quarantena si fa in autosorveglianza

(Di sabato 8 gennaio 2022) La battaglia tra le ASL e il calcio si avvicina a una svolta importante: la Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentatii provvedimenti delle ASL locali: il TAR del Piemonte, quello del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega che aveva contestato i provvedimenti didomiciliare disposta nei confronti dei giocatori di Torino, Udinese e Salernitana. Un quarto TAR ha confermato invece il provvedimento didisposto verso i giocatori del Bologna, ma solo perché sono in attesa della terza dose. Le motivazioni Importanti le motivazioni di queste decisioni: come si legge nel comunicato del TAR Piemonte, i provvedimenti delle ASL sono illegittimi perché violano ben due prescrizioni.La prima prescrizione è la circolare del Ministero della Salute emanata il 18 ...

Intanto la Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentatii provvedimenti delle Asl locali . Idi Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Campania le hanno dato ragione dopo la ...La Lega Serie A ha perso solo il ricorsola Asl bolognese: Cagliari - Bologna, fissata per domani alle 14.30, non si giocheràLa Lega Serie A ha vinto tre ricorsi alle quarantene imposte dalle Asl locali. Stadio Juve ©LaPresseIldel Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega: ora i giocatori ...La 21esima giornata di campionato si giocherà quindi quasi per intero, resta però incertezza su date e orari di alcune partite.TRIESTE - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dalla Lega calcio nei confronti del provvedimento dell'autorità sanitaria friulana che vietava ...