Smart working con effetto immediato: l’obbligo vale per tutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Smart working in Italia per pubblica amministrazione e privati. effetto immediato per il provvedimento del Governo: l’obbligo vale per tutti. Smart working (Getty Images)I contagi Covid in Italia aumentano al ritmo della variante omicron. Negli ultimi giorni il nostro Paese ha sfiorato quota 200 mila nuovi contagi al giorno. Il Governo raccomanda di favorire il più possibile lo Smart working sia nel settore pubblico che nel privato. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! In questo momento il lavoro flessibile può essere la soluzione, suggerisce la circolare firmata dai ministri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro. È preferibile che i datori di lavoro ricorrano ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 gennaio 2022)in Italia per pubblica amministrazione e privati.per il provvedimento del Governo:per(Getty Images)I contagi Covid in Italia aumentano al ritmo della variante omicron. Negli ultimi giorni il nostro Paese ha sfiorato quota 200 mila nuovi contagi al giorno. Il Governo raccomanda di favorire il più possibile losia nel settore pubblico che nel privato. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! In questo momento il lavoro flessibile può essere la soluzione, suggerisce la circolare firmata dai ministri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro. È preferibile che i datori di lavoro ricorrano ...

Advertising

DadoneFabiana : Lo #smartworking sia nel pubblico che nel privato non può essere un tabù, si deve fare il massimo per evitare inuti… - francescoseghez : Pare chiaro che si va verso mesi in cui lavoratori con figli piccoli vivranno disagi dati da quarantene/positività… - fattoquotidiano : Smart working per gli statali, la “flessibilità” rivendicata da Brunetta? Finora solo sulla carta: in Comuni e mini… - demian_online : RT @AndreaRoventini: @CottarelliCPI Carlo peró ci sono misure semplici e poco costose che il governo ha scelto di non perseguire nell’ultim… - andvaccaro : Pregliasco | “Tornare allo smart working per limitare i contagi” -