Neve fino a bassa quota domenica: ecco dove (Di sabato 8 gennaio 2022) Meteo invernale: Neve fino a bassa quota domenica. Vediamo tutti i dettagli. Vortice freddo si approfondirà sull’Italia, con maltempo invernale e nevicate che anche a quote molto basse. L’offensiva dell’inverno torna a farsi prepotente, con meteo nuovamente atteso in peggioramento per una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico. Il primo fronte di quest’inizio weekend sfilerà rapidamente Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Meteo invernale:. Vediamo tutti i dettagli. Vortice freddo si approfondirà sull’Italia, con maltempo invernale e nevicate che anche a quote molto basse. L’offensiva dell’inverno torna a farsi prepotente, con meteo nuovamente atteso in peggioramento per una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico. Il primo fronte di quest’inizio weekend sfilerà rapidamente

