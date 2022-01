Milan | Gazidis | «Il calcio femminile è il futuro La Supercoppa…»

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ivanha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di La7 nel prepartita del match trae Juventus Ivanha rilasciato qualche dichiarazione prima deld’inizio trae Juventus. Le parole dell’amministratore delegato rossonero ai microfoni di La7. DICHIARAZIONI – «Abbiamo vissuto un periodo difficile nel mondo, anche per le ragazze. Ma le nostre guerriere stanno lottando e questa partita importante è un altro passo avanti per loro. Per ililè il. Eventi come la Supercoppa sono importanti per la crescita del movimento, questa Final Four ha un’intensità che serve nel...

Advertising

Frances13758250 : RT @LucaManinetti: ??Arrivato in questi istanti anche l'amministratore delegato del #Milan: Ivan #Gazidis ????? - gilnar76 : Gazidis: «Per il #Milan il calcio femminile è il futuro» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Milan Femminile, Gazidis presente alla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus: Come mostrato sulle storie… - La7tv : #calciofemminile L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis: 'Le nostre guerriere stanno lottando. Il calcio… - Milannews24_com : Gazidis: «Per il Milan il calcio femminile è il futuro» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis

La7

Lo sa bene il, in particolare l'amministratore delegato Ivanche nel 2020 ha seriamente pensato di affidargli la gestione dell'intera sfera tecnica, sia per il lavoro sul campo che per ...Maldini, Massara e© LaPresseCosì, se come centrale difensivo si continua a fare il nome di Botman, troppo caro però per ilalle condizioni poste dal Lille, come raccontato da ...Intervistato a LA7, Ivan Gazidis ha parlato così a pochi istanti dall'inizio della finale di Supercoppa Italiana Femminile: "Abbiamo vissuto un periodo difficile nel mondo, ...Come mostrato sulle storie Instagram di MilanTv, Ivan Gazidis è a Frosinone per assistere alla finale di Supercoppa Italiana Femminile tra Juventus e Milan. A vedere il match ci ...