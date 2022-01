LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: quinto il team sprint maschile, attesa per Ghiotto e Lollobrigida (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 15.00 Si passa ora ai 500 metri donne: nessuna azzurra iscritta tra le 18 atlete al via. Speed skating – 14.50 Questa la classifica finale del team sprint maschile: oro ai Paesi Bassi (Scheperkamp, Verbij, Snel) in 1:19.712, argento alla Norvegia (Magnussen, Rukke, Lorentzen) in 1:19.830 (+0.11), bronzo alla Polonia (Kania, Zurek, Michalski) in 1:20.541 (+0.82). Quarta la Germania (Ihle, Dufter, Klein) in 1:20.724 (+1.01), quinta l’Italia (Rosanelli, Nenzi, Bosa) in 1:21.109 (+1.39), sesta la Bielorussia (Neumiarzhytski, Chaban, Golovatsiuk) in 1:21.584 (+1.87). 14.42 Norvegia seconda in 1’19?83, Polonia terza in 1’20?53. 14.37 Italia terza con ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare della seconda giornata – Il riepilogo della prima giornata 15.00 Si passa ora ai 500 metri donne: nessuna azzurra iscritta tra le 18 atlete al via.– 14.50 Questa la classifica finale del: oro ai Paesi Bassi (Scheperkamp, Verbij, Snel) in 1:19.712, argento alla Norvegia (Magnussen, Rukke, Lorentzen) in 1:19.830 (+0.11), bronzo alla Polonia (Kania, Zurek, Michalski) in 1:20.541 (+0.82). Quarta la Germania (Ihle, Dufter, Klein) in 1:20.724 (+1.01), quinta l’Italia (Rosanelli, Nenzi, Bosa) in 1:21.109 (+1.39), sesta la Bielorussia (Neumiarzhytski, Chaban, Golovatsiuk) in 1:21.584 (+1.87). 14.42 Norvegia seconda in 1’19?83, Polonia terza in 1’20?53. 14.37 Italia terza con ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata degli Europei ed altre possibilità di medaglia per l'Italia! - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA: Davide Ghiotto sogna la medaglia nei 5000 metri - #Speed #skating… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: doppio bronzo azzurro! Terzi Lollobrigida nei 3000 e il Team Pursuit m… - Gabigolrp : Live on, Gabigol da SPEED de volta??? Tutoria on!! -