LIVE Snowboard | PGS Scuol 2022 in DIRETTA | Mirko Felicetti in lotta per la terza piazza!

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:33 Julie Zogg scivola a quattro porte dalla fine e regala la vittoria a Sabine Schoeffmann, che in precedenza aveva sbagliato a sua volta! 15:31 Adesso Julie Zogg e Sabine Schoeffmann si giocheranno la vittoria. 15:29 Ladina la spunta per 17 centesimi, Langenhorst si deve accontentare della quarta posizione. 15:27 Inizia la small final femminile tra Ladina e Langenhorst. 15:25 A sorpresa niente finale per Sangho Lee, che quindi sfiderà il nostronella small final. A giocarsi il primo gradino del podio saranno Loginov e Baumeister. 15:23 Niente da fare purtroppo per, l’azzurro dovràre per lapiazza. In finale ci va il russo Loginov. 15:21 Nella prima semifinale maschile ...