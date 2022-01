Juventus, Rugani in salita: Bonucci e Chiellini rischiano il posto? (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ottima prestazione di Rugani contro il Napoli può cambiare il futuro del difensore e, di conseguenza, le gerarchie nel reparto difensivo. Getty ImagesContro il Napoli, nella prima partita del 2022, la Juventus non è andata oltre l’uno a uno in un match che potrebbe aver messo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League considerando anche la gara in meno dell’Atalanta. Gara che ha confermato i limiti dei ragazzi di Allegri specie dal punto di vista offensivo con la squadra a trovare numerose difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta. Problema da risolvere il prima possibile (il mercato può dare una mano) o si rischia di vivere una seconda parte di stagione nell’anonimato. L’uno a uno contro i partenopei ha però portato anche una notizia positiva, la prestazione di Rugani. Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 gennaio 2022) L’ottima prestazione dicontro il Napoli può cambiare il futuro del difensore e, di conseguenza, le gerarchie nel reparto difensivo. Getty ImagesContro il Napoli, nella prima partita del 2022, lanon è andata oltre l’uno a uno in un match che potrebbe aver messo a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League considerando anche la gara in meno dell’Atalanta. Gara che ha confermato i limiti dei ragazzi di Allegri specie dal punto di vista offensivo con la squadra a trovare numerose difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta. Problema da risolvere il prima possibile (il mercato può dare una mano) o si rischia di vivere una seconda parte di stagione nell’anonimato. L’uno a uno contro i partenopei ha però portato anche una notizia positiva, la prestazione di, ...

