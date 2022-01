Inter, contatti con Torino e Sassuolo per due giocatori (Di sabato 8 gennaio 2022) Come riporta il Corriere dello Sport, Gleison Bremer e Davide Frattesi sono in questo momento i primi due obiettivi dell‘Inter 2022-23. Se il Torino chiederà troppo per il difensore brasiliano, l’alternativa low cost è il laziale Luiz Felipe che a breve farà sapere a Lotito se rinnoverà o andrà via a parametro zero come sperano i dirigenti nerazzurri. Davide Frattesi SassuoloBremer Torino InterFrattesi, che è seguito da tempo (Ausilio è andato a vederlo dal vivo un paio di volte, anche lo scorso anno al Monza), invece, non ha un alter ego perché, come caratteristiche è considerato un altro Barella. “Peccato” che Interessi alla Juve e che l’ad neroverde Carnevali, a dispetto dell’amicizia con Marotta, non abbia appeso fuori dalla sede del Sassuolo il cartello con su ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Come riporta il Corriere dello Sport, Gleison Bremer e Davide Frattesi sono in questo momento i primi due obiettivi dell‘2022-23. Se ilchiederà troppo per il difensore brasiliano, l’alternativa low cost è il laziale Luiz Felipe che a breve farà sapere a Lotito se rinnoverà o andrà via a parametro zero come sperano i dirigenti nerazzurri. Davide FrattesiBremerFrattesi, che è seguito da tempo (Ausilio è andato a vederlo dal vivo un paio di volte, anche lo scorso anno al Monza), invece, non ha un alter ego perché, come caratteristiche è considerato un altro Barella. “Peccato” cheessi alla Juve e che l’ad neroverde Carnevali, a dispetto dell’amicizia con Marotta, non abbia appeso fuori dalla sede delil cartello con su ...

Sbarcato ieri a Malpensa dopo sei mesi d'assenza dall'Italia, Steven Zhang ha fretta di immergersi fisicamente nell'Inter. Malgrado i contatti con tutte le aree del club siano rimasti costanti in questi mesi, la presenza fisica ha un valore diverso e permetterà di sbloccare alcune situazioni apparecchiate da tempo ...

