Il No Vax Mattei sempre più scatenato. Ora lancia il Cnl contro "il regime draghiano" (Di sabato 8 gennaio 2022) I no vax, e no pass, si costituiscono in un comitato. Ad annunciare quello che si definisce il "Comitato di Liberazione Nazionale" è Ugo Mattei, in piazza Castello a Torino, dove alcune centinaia di persone partecipano alla manifestazione promossa dal Comitato Dupre (Dubbio e prevenzione), contro le politiche del governo, comitato questo cui hanno già aderito anche Massimo Cacciari e Carlo Freccero. Dal palco allestito per l'occasione, Mattei, docente universitario e giurista tra i "teorici" del movimento nonché ex candidato sindaco di Torino, ha proclamato che il "Cnl" vuole emulare i movimenti e i partiti che diressero e coordinarono la Resistenza contro gli occupanti tedeschi nell'ultima fase della seconda guerra mondiale. E si paragona proprio a quegli insegnanti che non giurarono al regime

