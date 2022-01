GF Vip 6, web in fiamme: Katia la passa liscia, su Twitter spopola l’hashtag “vergogna” (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri sera, venerdì 7 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 durante la quale si è affrontato l’increscioso argomento delle esternazioni razziste di Katia Ricciarelli. La soprano tuttavia non è stata punita come la maggioranza dei telespettatori chiedeva a gran voce, perché Alfonso Signorini si è limitato a una generica ramanzina. GF Vip 6, Katia Ricciarelli shock: “Ecco cosa ci vorrebbe a Nathaly!” La soprano continua con le sue uscite infelici e di nuovo si accanisce contro la show-girl romana che sembra odiare GF Vip 6, delusione per la mancata espulsione di Katia Ricciarelli Per quanto dure, le parole di condanna di Alfonso Signorini nei confronti delle frasi di Katia ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri sera, venerdì 7 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 durante la quale si è affrontato l’increscioso argomento delle esternazioni razziste diRicciarelli. La soprano tuttavia non è stata punita come la maggioranza dei telespettatori chiedeva a gran voce, perché Alfonso Signorini si è limitato a una generica ramanzina. GF Vip 6,Ricciarelli shock: “Ecco cosa ci vorrebbe a Nathaly!” La soprano continua con le sue uscite infelici e di nuovo si accanisce contro la show-girl romana che sembra odiare GF Vip 6, delusione per la mancata espulsione diRicciarelli Per quanto dure, le parole di condanna di Alfonso Signorini nei confronti delle frasi di...

Advertising

zazoomblog : Bufera Gf Vip Altro che espulsione Katia premiata da Signorini Non potrà essere nominata. Il web si infuria. “Tutto… - aur24 : RT @redazionerumors: Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini giustifica le parole di Katia Ricciarelli come conseguenza di un retaggio cultu… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è salva: scoppia la rivolta sul web #fratello #katia #ricciarelli #salva… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, il web si schiera contro Alfonso Signorini #fratello #schiera #alfonso #signorini - infoitcultura : Gf Vip, nuova strategia per salvare Katia. Il web protesta -