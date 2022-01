Fiamme in una cascina abbandonata a Trescore: trovate due bombole di Gpl (Di sabato 8 gennaio 2022) Trescore Balneario. Incendio in una cascina abbandonata in via Roma. L’allarme è scattato intorno alle 8,30 di sabato 8 gennaio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga. <br clear=all> L’abitazione di tre piani è stata coinvolta sui tre livelli compreso il tetto, all’interno sono state rinvenute 2 bombole di gpl. I Vigili del fuoco, una volta spente le Fiamme, hanno messo in sicurezza le bombole e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia Locale. Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022)Balneario. Incendio in unain via Roma. L’allarme è scattato intorno alle 8,30 di sabato 8 gennaio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga.

L’abitazione di tre piani è stata coinvolta sui tre livelli compreso il tetto, all’interno sono state rinvenute 2di gpl. I Vigili del fuoco, una volta spente le, hanno messo in sicurezza lee hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia Locale.

Advertising

emergenzavvf : Fiamme sotto controllo dopo una notte di lavoro, #vigilidelfuoco di Ascoli, Ancona e Macerata in azione a S. Benede… - ManuDagostino : Il municipio di #Almaty, la città più grande del paese, è stato dato alle fiamme. Una folla inferocita ha preso il… - PiacenzaSera : A fuoco la canna fumaria, intervengono i vigili del fuoco - Incendio di una canna fumaria nella serata del 7 gennai… - Petri80908639 : Italiani brava gente....Libia 1911. Pile di cadaveri......Un accampamento beduino in fiamme. Una donna viene lascia… - gazzettamantova : In fiamme autorimessa: arrivano i carabinieri e salvano una disabile L’incendio provocato da un probabile corto cir… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme una Il Turkmenistan vuole spegnere la 'Porta dell'Inferno' ... un cratere gassoso in fiamme da 50 anni diventato un'importante attrazione turistica. Berdimukhamedov ha chiesto all'esecutivo di trovare una soluzione affermando che il fuoco ha causato lo spreco ...

Dakar, dal governo francese rischio stop. Ma sempre dalla Francia? Le autorità hanno confermato: "È stato un attentato". Una delle vetture dell'assistenza era andata in fiamme a causa di una esplosione provocata da un ordigno deflagrato davanti l'Hotel Donatello a Jeddah, in Arabia Saudita, Paese che ospita l'evento. E anche se dopo le rassicurazioni l'attenzione da ...

Cariati, in fiamme una villetta a schiera dello Sporting Quotidiano del Sud Roma, doppio incendio nel cuore della Capitale: auto in fiamme, forse un raid di teppisti Due diversi incendi si sono sviluppati nella notte in via dei Banchi Vecchi, in centro a Roma. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. L'episodio più grave ...

Fiamme in una sartoria: distrutti capi d'abbigliamento e danneggiati i locali Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i .... Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato gran parte dei locali dell'attività e distrutto i capi d'abbigliamento custod ...

... un cratere gassoso inda 50 anni diventato un'importante attrazione turistica. Berdimukhamedov ha chiesto all'esecutivo di trovaresoluzione affermando che il fuoco ha causato lo spreco ...Le autorità hanno confermato: "È stato un attentato".delle vetture dell'assistenza era andata ina causa diesplosione provocata da un ordigno deflagrato davanti l'Hotel Donatello a Jeddah, in Arabia Saudita, Paese che ospita l'evento. E anche se dopo le rassicurazioni l'attenzione da ...Due diversi incendi si sono sviluppati nella notte in via dei Banchi Vecchi, in centro a Roma. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. L'episodio più grave ...Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i .... Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato gran parte dei locali dell'attività e distrutto i capi d'abbigliamento custod ...