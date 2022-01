**Covid: ordinanza Gian', in Toscana tamponi a prezzo calmierato, prezzo max 15 euro** (Di sabato 8 gennaio 2022) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - I test antigenici rapidi e molecolari saranno a prezzo calmierato a partire dal prossimo lunedì 10 gennaio in Toscana. Lo ha deciso un'ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani. In Toscana il costo del tampone antigenico rapido non potrà superare il prezzo massimo di 15 euro, mentre il tampone molecolare non potrà costare più di 80 euro. Sono tenuti ad applicare questi prezzi calmierati tutte le strutture sanitarie private, le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione alla somministrazione di test antigenici rapidi e molecolari. “Il diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Firenze, 8 gen. - (Adnkronos) - I test antigenici rapidi e molecolari saranno aa partire dal prossimo lunedì 10 gennaio in. Lo ha deciso un'del presidente della Regione, Eugenioi. Inil costo del tampone antigenico rapido non potrà superare ilmassimo di 15 euro, mentre il tampone molecolare non potrà costare più di 80 euro. Sono tenuti ad applicare questi prezzi calmierati tutte le strutture sanitarie private, le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione alla somministrazione di test antigenici rapidi e molecolari. “Il diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a ...

