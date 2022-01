Checco Zalone al festival di Sanremo, sarà superospite per una sera (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – Checco Zalone (foto) superospite a Sanremo 2022: è il colpaccio messo a segno dal festival, al via il prossimo 1° febbraio. Stando a quanto si apprende, l’attore e regista pugliese, da tempo nei “sogni proibiti” del direttore artistico e conduttore Amadeus, sarà all’Ariston in una delle cinque serate. La notizia è stata confermata ufficialmente. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA –(foto)2022: è il colpaccio messo a segno dal, al via il prossimo 1° febbraio. Stando a quanto si apprende, l’attore e regista pugliese, da tempo nei “sogni proibiti” del direttore artistico e conduttore Amadeus,all’Ariston in una delle cinquete. La notizia è stata confermata ufficialmente. L'articolo L'Opinionista.

