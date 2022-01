Beautiful | anticipazione americane | riceve una proposta di matrimonio ma… bacia un altro! Colpo di scena shock

(Di sabato 8 gennaio 2022) nella seguitissima soap opera. Colpi diincredibili nell’ultima notte dell’anno! In America, le puntate dicoincidono con il periodo dell’anno e, quindi, è arrivato il Natale e il Capodanno anche per i Forrester. Tra le puntateL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

toononna : @chiaramai_ Non c'è collegamento, mi piaceva l'anticipazione sulla puntata di beautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazione

SoloGossip.it

Scopriamo i dettagli di questaSe non temete spoiler e siete curiosi di avere qualche succulenta, continuate a leggere. In particolare, cercheremo di capire chi lascerà la soap e chi, invece, tornerà, più carico che mai. Scopriamo tutti i dettagli!LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: Brooke tradisce Ridge con lui…. Anticipazioni Beautiful direttamente dall’Amer ...Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: Waytt non si fida di Shauna. Beautiful: com’è andata nella puntata? Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Hope convinta del cambiamento di Thomas. Flo ...