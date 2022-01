WhatsApp ha un trucco: ti manda una notifica ogni volta che un contatto è online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un piccolo accorgimento che ci permette di sapere con esattezza quando un contatto è online. Ecco come attivarlo grazie ad un’app di terze parti creata per sopperire a questo fondamentale comando. – 07012022 www.computermagazine.itIn quanti, negli anni, si sono chiesti quanto sarebbe utile una funzione che notifica la presenza online di un determinato contatto di WhatsApp? Di sicuro una feature che collide con il sempreverde tema della privacy online, ma tant’è. Attualmente questa funzione è presente in numerosi servizi, tra cui quelli dedicati al gaming online, con una notifica che ci avvisa ogniqualvolta un nostro amico è online – o una parte della lista, accuratamente selezionata ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un piccolo accorgimento che ci permette di sapere con esattezza quando un. Ecco come attivarlo grazie ad un’app di terze parti creata per sopperire a questo fondamentale comando. – 07012022 www.computermagazine.itIn quanti, negli anni, si sono chiesti quanto sarebbe utile una funzione chela presenzadi un determinatodi? Di sicuro una feature che collide con il sempreverde tema della privacy, ma tant’è. Attualmente questa funzione è presente in numerosi servizi, tra cui quelli dedicati al gaming, con unache ci avvisaqualun nostro amico è– o una parte della lista, accuratamente selezionata ...

