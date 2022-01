Vetrina più bella con la Cna, l'Epifania chiude il concorso: assegnati i riconoscimenti. Ecco i vincitori (Di venerdì 7 gennaio 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Un bar, un negozio di abbigliamento e un negozio di prodotti per animali. Sono i tre esercizi premiati in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio per le più belle vetrine di Natale. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 7 gennaio 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Un bar, un negozio di abbigliamento e un negozio di prodotti per animali. Sono i tre esercizi premiati in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio per le più belle vetrine di Natale. ...

Advertising

andr3ynov : RT @ireneduvaI: Giurami che non dovevo più crescere leale, camaleonte in vetrina, nell'alveare, regina, guardati intorno se riesci a vedere… - acrinewsit : “La vetrina di Natale più bella”, un successo - peltierhazel : RT @ireneduvaI: Giurami che non dovevo più crescere leale, camaleonte in vetrina, nell'alveare, regina, guardati intorno se riesci a vedere… - Maruzzella8720 : Fatti bella quando il sole si leva e l’odore del caffè segna un nuovo giorno... ...Fatti bella per specchiarti dent… - aIicesdiary : RT @ireneduvaI: Giurami che non dovevo più crescere leale, camaleonte in vetrina, nell'alveare, regina, guardati intorno se riesci a vedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vetrina più Berlusconi sarebbe un presidente simile a Pertini. Confermo ... voglio solo dire che al Quirinale Silvio si dedicherebbe all'opera che più gli riesce: piacere. A Silvio piace piacere, e la vetrina quirinalizia gli permetterebbe di esercitare con giusta grazia di ...

Vetrina più bella con la Cna, l'Epifania chiude il concorso: assegnati i riconoscimenti. Ecco i vincitori PORTO SANT'ELPIDIO - Un bar, un negozio di abbigliamento e un negozio di prodotti per animali. Sono i tre esercizi premiati in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio per le più belle vetrine di Natale. A giudicare sono stati gli elpidiensi con un concorso promosso online da Cna e Vivi il Centro. Sono tre attività diverse in tre posizioni diverse, a dimostrazione che ...

Border game, vite sospese sulla rotta balcanica. Sei pentito di essere partito? «Sì. Ora non ho più sogni» Sette del Corriere della Sera ... voglio solo dire che al Quirinale Silvio si dedicherebbe all'opera chegli riesce: piacere. A Silvio piace piacere, e laquirinalizia gli permetterebbe di esercitare con giusta grazia di ...PORTO SANT'ELPIDIO - Un bar, un negozio di abbigliamento e un negozio di prodotti per animali. Sono i tre esercizi premiati in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio per lebelle vetrine di Natale. A giudicare sono stati gli elpidiensi con un concorso promosso online da Cna e Vivi il Centro. Sono tre attività diverse in tre posizioni diverse, a dimostrazione che ...