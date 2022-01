Serie A, Draghi chiede “responsabilità” alla Figc: “Valutare sospensione o porte chiuse” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per un colloquio sul mondo del calcio alle prese con i continui casi di positività al Covid. Il premier, a quanto si apprende, si è detto “preoccupato” per la situazione: il governo, ha detto, non sta valutando provvedimenti ma chiede “collaborazione” al mondo del calcio e si aspetta una decisione autonoma, “una forma di responsabilità” verso il Paese, sull’opportunità di sospendere il campionato o di svolgere le gare a porte chiuse. Gravina ha ribadito lo stop di tutti i campionati dalla Serie B in giù, confermando invece la volontà della massima Serie di andare avanti anche per le difficoltà legate al calendario, nonostante il rischio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha telefonato al presidente della, Gabriele Gravina, per un colloquio sul mondo del calcio alle prese con i continui casi di positività al Covid. Il premier, a quanto si apprende, si è detto “preoccupato” per la situazione: il governo, ha detto, non sta valutando provvedimenti ma“collaborazione” al mondo del calcio e si aspetta una decisione autonoma, “una forma di” verso il Paese, sull’opportunità di sospendere il campionato o di svolgere le gare a. Gravina ha ribadito lo stop di tutti i campionati dB in giù, confermando invece la volontà della massimadi andare avanti anche per le difficoltà legate al calendario, nonostante il rischio ...

