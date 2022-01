Quanto guadagna Lorenzo Insigne a Toronto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal prossimo 1° luglio Lorenzo Insigne sarà il giocatore italiano più pagato al mondo tra quelli in attività: il maestro del tiraggiro, infatti, ha appena firmato un ricco contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni al Toronto FC, squadra della Major League Soccer. Si parla di 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di bonus legati al numero di gol e di assist, extra tutto sommato non impossibili da raggiungere con conseguente aumento della cifra totale fino a 16 milioni netti a stagione. Prima di lui cifre simili le avevano guadagnate soltanto Graziano Pellè (15 milioni all'anno dai cinesi dello Shandong Luneng nel 2016) e Stephan El Shaarawy (16 milioni all'anno dai cinesi dello Shanghai Shenhua nel 2019), quando la Cina copriva d'oro i giocatori europei. Nella classifica dei Paperoni italiani ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dal prossimo 1° lugliosarà il giocatore italiano più pagato al mondo tra quelli in attività: il maestro del tiraggiro, infatti, ha appena firmato un ricco contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni alFC, squadra della Major League Soccer. Si parla di 11,5 milioni di euro a stagione più 4,5 milioni di bonus legati al numero di gol e di assist, extra tutto sommato non impossibili da raggiungere con conseguente aumento della cifra totale fino a 16 milioni netti a stagione. Prima di lui cifre simili le avevanote soltanto Graziano Pellè (15 milioni all'anno dai cinesi dello Shandong Luneng nel 2016) e Stephan El Shaarawy (16 milioni all'anno dai cinesi dello Shanghai Shenhua nel 2019), quando la Cina copriva d'oro i giocatori europei. Nella classifica dei Paperoni italiani ...

Advertising

infoitcultura : Nicolò Scalfi, quanto guadagna il super campione di Caduta Libera - infoitcultura : Christian Fregoni, quanto guadagna il campionissimo di Caduta Libera - michehip : @Ermy77625982 @AtenaPallade @itsmedanize Non si può perdere tempo a guardare questo trash e a scannarsi per questi… - marcovarini : @JHombrecaballo @NonEvoluto Forse ti sfugge quanto guadagna un calciatore e quanto spende una società di calcio, qu… - giorgia89674987 : Ma quanto guadagna Cartabellotta a dare queste informazioni? Si starà arricchendo come tutti gli scienziati onnipre… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Ecco come investire 10.000 euro sul BTP Futura e ottenere un extra guadagno del 5% Infine, abbiamo già visto quanto si guadagna investendo 10mila euro su questo BTP tra cedole e premio finale. Ecco come investire 10.000 euro sul BTP Futura e ottenere un extra guadagno del 5% ...

Auto classe 2002: 10 ventenni da non farsi scappare ... è quella, splendida, della 550 Maranello, mentre il dodici cilindri a V di 65° guadagna un quarto ... Non avrà la solidità di una Mercedes o di una BMW, ma in quanto a stile e ricercatezza nulla ha da ...

Tennis, montepremi Australian Open 2022: quanto guadagna chi vince QuiFinanza Nicolò Scalfi, quanto guadagna il super campione di Caduta Libera Diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, ecco quanto guadagna il campione Nicolò Scalfi. Nicolò Scalfi: che fine hanno fatto tutti i soldi vinti a Caduta Libera. Nicolò Scalfi: ...

Christian Fregoni, quanto guadagna il campionissimo di Caduta Libera Nicolò Scalfi, quanto guadagna il super campione di Caduta Libera. Christian Fregoni: vita privata, ex, fidanzata, figli. Anche per quanto riguarda la vita privata di Christian Fregoni si sa davvero b ...

Infine, abbiamo già vistosiinvestendo 10mila euro su questo BTP tra cedole e premio finale. Ecco come investire 10.000 euro sul BTP Futura e ottenere un extra guadagno del 5% ...... è quella, splendida, della 550 Maranello, mentre il dodici cilindri a V di 65°un quarto ... Non avrà la solidità di una Mercedes o di una BMW, ma ina stile e ricercatezza nulla ha da ...Diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, ecco quanto guadagna il campione Nicolò Scalfi. Nicolò Scalfi: che fine hanno fatto tutti i soldi vinti a Caduta Libera. Nicolò Scalfi: ...Nicolò Scalfi, quanto guadagna il super campione di Caduta Libera. Christian Fregoni: vita privata, ex, fidanzata, figli. Anche per quanto riguarda la vita privata di Christian Fregoni si sa davvero b ...