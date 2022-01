“No | lasciateci!” Ragazzine molestate dagli immigrati | spunta un altro video Sardone | “Milano come Colonia”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “No, no, lasciateci…”. Voci arabe, forse nordafricane in sottofondo, nelle immagini si intravedono dueche scappano da chi prova a mettergli le mani addosso, a palpeggiarle. E’ il secondodella folle notte di violenza e suprusi consumatasi aa Capodanno, in stile2016, quando in piazza si scatenatorono bande di, soprattutto siriani, che presero di mira donne e ragazze del posto. Quel nuovo, che pubblichiamo in basso, sarebbe ora al vaglio degli inquirenti insieme con quello di Alanews , che mostra prima della mezzanotte due ragazze straniere accerchiate da numerosi giovani. Spaventate, in lacrime, schiacciate contro le transenne, provano a tenerli a distanza, invocano aiuto. Leaggredite a ...