L'Anpi sulla commemorazione di Acca Larentia: 'Si trasformano sempre in parate fasciste' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Basta con il fascismo e i fascisti che - troppo spesso - usano le commemorazioni per esaltare la dittatura di Mussolini e fare apologia di fascismo. Così è ultimamente per ogni commemorazione di Acca ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 gennaio 2022) Basta con il fascismo e i fascisti che - troppo spesso - usano le commemorazioni per esaltare la dittatura di Mussolini e fare apologia di fascismo. Così è ultimamente per ognidi...

Advertising

GuidoRusticoni : @ANPIRomaPosti @PBerizzi @tomasomontanari @MonEleonora @ANPI_Scuola @ldibartolomei Ma era sulla pubblica via, non in una fogna. - silvertongue77 : @77deh Me lo hanno scritto anche sulla tessera ANPI. Ogni volta mi commuovo. - ANPI_Scuola : «Boldrini criminale, massacrò centinaia di innocenti». Condannato per diffamazione. 'Nel 2019 l'ex dirigente dell'a… - ANPI_Scuola : RT @AlekosPrete: Condannato per diffamazione aggravata l'ex dirigente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Francesco Minutillo. Ne… -