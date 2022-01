Incidente di caccia | muore Cristian Ghilli | campione del mondo jr dello skeet

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Non ce l'ha fatta, 19ennemondiale juniores di tiro a volo () che giovedì era rimasto ferito in undinei boschi di Montecatini val di Cecina, in ...

Non ce l'ha fatta Cristian Ghilli, 19enne campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet) che giovedì era rimasto ferito in undinei boschi di Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa. Giovedì scorso, il ragazzo, dopo aver concluso una battuta dicon gli amici, si era piegato per raccogliere ......all'addome riportata in unmentre stava cacciando nelle campagne di Montecatini Val di Cecina nel Pisano. Il ragazzo si trovava con alcuni amici, quando alla fine della battuta di, ...Un terribile incidente ha messo fine alla vita di Cristian Ghilli, 19 anni, campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet). Ieri era insieme ad alcuni amici nei boschi di Montecatini Val di Cecina, ...Tragedia al centro Italia, muore giovanissimo ragazzo. Anche nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, riportiamo purtroppo un’altra terribile tragedia avvenuta nelle ult ...