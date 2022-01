Gianmaria Antinolfi tenta di baciare Federica nella notte ma… (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi nel cuore della notte ha tentato di baciare la bella Federica che però gli ha dato il due di picche. Ecco cosa è accaduto Gianmaria Antinolfi sembra essersi preso una bella cotta pure per Federica, dopo il flirt avuto in precedenza con Sophie Codegoni, che però ha scelto di fidanzarsi con Alessandro Basciano, new entry del Gf Vip. Da quando però è entrata Federica nella casa di Cinecittà, l’imprenditore e Federica hanno instaurato un bel rapporto. Passano molto tempo a chiacchierare insieme, ma l’imprenditore frse spera in qualcosa di più, anche se Federica ha alzato i paletti, spiegando che fuori dalla casa ha una frequentazione. Nonostante ciò, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)nel cuore dellahato dila bellache però gli ha dato il due di picche. Ecco cosa è accadutosembra essersi preso una bella cotta pure per, dopo il flirt avuto in precedenza con Sophie Codegoni, che però ha scelto di fidanzarsi con Alessandro Basciano, new entry del Gf Vip. Da quando però è entratacasa di Cinecittà, l’imprenditore ehanno instaurato un bel rapporto. Passano molto tempo a chiacchierare insieme, ma l’imprenditore frse spera in qualcosa di più, anche seha alzato i paletti, spiegando che fuori dalla casa ha una frequentazione. Nonostante ciò, ...

