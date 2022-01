GFVip, l’unica uscita apprezzabile di Katia Ricciarelli sarebbe quella dalla casa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli - GF Vip 6 (US Endemol Shine) Dopo quasi quattro mesi di Grande Fratello Vip, possiamo sostenere che l’unica uscita apprezzabile di Katia Ricciarelli sarebbe quella dalla casa. Ormai sono troppi e inaccettabili gli sproloqui e gli sfondoni di una donna che vanta – come è – di aver girato il mondo senza però aver evidentemente aperto i propri orizzonti, manifestando spesso un’arretratezza di pensiero che una trasmissione televisiva non può avallare né lasciar correre. Gli insulti a sfondo omofobo e razzista, perché di questo si tratta, che siano pronunciati con leggerezza o meno, macchiano il percorso della soprano ormai da diverso tempo. E’ bastata una camicia stravagante di Alex ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 gennaio 2022)- GF Vip 6 (US Endemol Shine) Dopo quasi quattro mesi di Grande Fratello Vip, possiamo sostenere chedi. Ormai sono troppi e inaccettabili gli sproloqui e gli sfondoni di una donna che vanta – come è – di aver girato il mondo senza però aver evidentemente aperto i propri orizzonti, manifestando spesso un’arretratezza di pensiero che una trasmissione televisiva non può avallare né lasciar correre. Gli insulti a sfondo omofobo e razzista, perché di questo si tratta, che siano pronunciati con leggerezza o meno, macchiano il percorso della soprano ormai da diverso tempo. E’ bastata una camicia stravagante di Alex ...

