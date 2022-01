GF VIP: Katia Ricciarelli non viene squalificata, gli altri provvedimenti (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF VIP, si prospetta una puntata di fuoco con la diretta di questa sera: ci sarà anche l’ingresso di un personaggio ormai ben conosciuto Si prospetta ricca di avvenimenti la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 6. C’è un’aria pesante dentro con Katia Ricciarelli che continua a dare scalpore per alcune parole verso altri coinquilini. Katia Ricciarelli (foto Facebook)Prima l’offesa nei confronti di Lulù, ritenuta razziale da molti utenti del web quando ha detto alla principessa di tornarsene al suo paese, poi l’ultima contro Giacomo Urtis. #Katiafuori è l’hashtag lanciato sui social da chi vuole la soprano espulsa dalla casa e addirittura gli ex concorrenti sarebbero pronti a organizzare una manifestazione all’interno dello studio. Insomma c’è molto “disagio”, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF VIP, si prospetta una puntata di fuoco con la diretta di questa sera: ci sarà anche l’ingresso di un personaggio ormai ben conosciuto Si prospetta ricca di avvenimenti la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 6. C’è un’aria pesante dentro conche continua a dare scalpore per alcune parole versocoinquilini.(foto Facebook)Prima l’offesa nei confronti di Lulù, ritenuta razziale da molti utenti del web quando ha detto alla principessa di tornarsene al suo paese, poi l’ultima contro Giacomo Urtis. #fuori è l’hashtag lanciato sui social da chi vuole la soprano espulsa dalla casa e addirittura gli ex concorrenti sarebbero pronti a organizzare una manifestazione all’interno dello studio. Insomma c’è molto “disagio”, ...

