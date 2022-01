Genoa | nelle prossime ore visite mediche e firme per Yeboah

(Di sabato 8 gennaio 2022) Si sta definendo il nuovo arrivo in casa: Kelvinè infatti pronto ad aggregarsi alla squadra e rimpolpare l’attacco a disposizione di Andriy Shevchenko. L’attaccante azzurro, nato ad Accra e cresciutogiovanili del Gozzano, arriva dallo Sturm Graz per circa 6,5 milioni di euro. Come riportato da Sky, l’attaccante dell’Under 21, che ha segnato 11 gol in 18 partite nella Bundesliga austriaca, è già arrivato in città.ore, quindi, attese lee la successiva firma sul contratto che legherà il classe 2000 al Grifone. SportFace.

