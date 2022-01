F1, Helmut Marko: “Charles Leclerc è stato smitizzato da Carlos Sainz” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La stagione 2021 della Formula 1 è da poco andata in archivio ed il consulente della Red Bull Helmut Marko ha tracciato un bilancio dell’annata appena trascorsa, ponendo come obiettivo per il 2022 quello di conquistare il Mondiale con Max Verstappen, nonostante il cambio di regolamento. “Il nostro obiettivo sarà il titolo mondiale, anche se, con un cambiamento di regole così importante, non possiamo essere sicuri – ha detto Marko ai microfoni di Auto, Motor und Sports – Sia noi che la Mercedes abbiamo il potenziale e le persone per garantirci una continuità. Questo potrebbe regalarci ancora un duello ai massimi livelli, soprattutto perché non c’è nessun altro pilota al livello di Hamilton e Verstappen”. Infine, il consulente Red Bull ha fatto il punto su alcuni talenti emersi nel corso dell’ultimo Mondiale, tra cui i ferraristi ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) La stagione 2021 della Formula 1 è da poco andata in archivio ed il consulente della Red Bullha tracciato un bilancio dell’annata appena trascorsa, ponendo come obiettivo per il 2022 quello di conquistare il Mondiale con Max Verstappen, nonostante il cambio di regolamento. “Il nostro obiettivo sarà il titolo mondiale, anche se, con un cambiamento di regole così importante, non possiamo essere sicuri – ha dettoai microfoni di Auto, Motor und Sports – Sia noi che la Mercedes abbiamo il potenziale e le persone per garantirci una continuità. Questo potrebbe regalarci ancora un duello ai massimi livelli, soprattutto perché non c’è nessun altro pilota al livello di Hamilton e Verstappen”. Infine, il consulente Red Bull ha fatto il punto su alcuni talenti emersi nel corso dell’ultimo Mondiale, tra cui i ferraristi ...

