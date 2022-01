“Entra il 10 gennaio”. GF Vip, la bomba arriva con i primi giorni dell’anno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un ritorno di quelli che faranno parlare e non poco. Succederà il prossimo 10 gennaio e sarà una sorpresa per Soleil Sorge. A lanciare la bomba è il sito Whoopse che dà per imminente il suo ritorno nella casa. Stavolta non come concorrente, ma come ospite, per fare una sorpresa alla sua inseparabile amica ex volto noto di Uomini e Donne, da lei più volte nominata da quando è tornata alla sua routine. Ma non basta perché secondo Oggi la modella potrebbe presto partecipare ad un altro reality. Dayane Mello potrebbe infatti prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che partirà, come lo scorso anno, a staffetta dopo il Grande Fratello Vip che si concluderà a marzo. Se le indiscrezioni venissero confermate si tratterebbe della seconda volta per l’ex gieffina, già approdata in Honduras nel 2017. Intanto tutti gli occhi sono puntati su ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un ritorno di quelli che faranno parlare e non poco. Succederà il prossimo 10e sarà una sorpresa per Soleil Sorge. A lanciare laè il sito Whoopse che dà per imminente il suo ritorno nella casa. Stavolta non come concorrente, ma come ospite, per fare una sorpresa alla sua inseparabile amica ex volto noto di Uomini e Donne, da lei più volte nominata da quando è tornata alla sua routine. Ma non basta perché secondo Oggi la modella potrebbe presto partecipare ad un altro reality. Dayane Mello potrebbe infatti prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che partirà, come lo scorso anno, a staffetta dopo il Grande Fratello Vip che si concluderà a marzo. Se le indiscrezioni venissero confermate si tratterebbe della seconda volta per l’ex gieffina, già approdata in Honduras nel 2017. Intanto tutti gli occhi sono puntati su ...

Advertising

capuanogio : Il #Napoli ha fatto giocare i tre in quarantena rispolverando il vecchio protocollo della #Figc e perché il regolam… - regionepiemonte : Il #Piemonte entra in #zonagialla dal 3 gennaio 2022 - LilianaCherubi1 : @La_manina__ 10 gennaio 2018! Alcuni ospedali italiani sono sempre sotto pressione Non sottovaluto nulla, ma, il P… - milanoarte : RT @ComuneCastOlona: #News entra nel vivo il VI Centenario de @LaCollegiata. Il 7 gennaio l'anniversario sarà aperto con una solenne celebr… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Il #Napoli ha fatto giocare i tre in quarantena rispolverando il vecchio protocollo della #Figc e perché il regolamento sul… -