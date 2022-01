De Luca non si limita a chiudere le scuole elementari e medie, sospese anche le materne (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante le minacce da parte del Governo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiude le scuole e non solo le elementari e le medie, come anticipato nel pomeriggio, ma anche le scuole d’infanzia. Di seguito il testo della prima ordinanza dell’anno. Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022: 1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; 1.2. sono comunque vietati ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante le minacce da parte del Governo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo Dechiude lee non solo lee le, come anticipato nel pomeriggio, maled’infanzia. Di seguito il testo della prima ordinanza dell’anno. Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022: 1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; 1.2. sono comunque vietati ...

