Damascelli | “Juve-Napoli commedia del finto contagio | ADL infrange le regole”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il pareggio trantus earriva la pesante contestazione Tonyattacca duramente Aurelio De Laurentiis in un articolo per il quotidiano Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

guglielmo1950 : RT @RadioRadioWeb: Dopo mille voci, insinuazioni, invenzioni, alla fine la commedia di Torino è andata in scena. Con un colpo a sorpresa: i… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Dopo mille voci, insinuazioni, invenzioni, alla fine la commedia di Torino è andata in scena. Con un colpo a sorpresa: i… - juve_magazine : DS - Damascelli sulla Juventus: 'Chiesa è un tartufo bianco, il resto una minestra riscaldata' - daniele7217 : RT @tuttonapoli: Damascelli duro con la Juve: 'Chiesa è un tartufo bianco, il resto minestra riscaldata' - tuttonapoli : Damascelli duro con la Juve: 'Chiesa è un tartufo bianco, il resto minestra riscaldata' -

Ultime Notizie dalla rete : Damascelli Juve

TUTTO mercato WEB

Secondo, infatti, il futuro dell'olandese sarà altrove e lascerà la Juventus già in estate.... non Allegri Napoli 11/09/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Juventus / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri Su Il Giornale, Tonyesamina il weekend di ...Sul Giornale contesta la decisione di schierare i tre quarantenati. "Una provocazione", "è andata in scena la commedia del finto contagio" ...Il giornalista Tony Damascelli, nel suo articolo per Il Giornale, ha analizzato il pareggio tra la Juventus e il Napoli di mister Luciano Spalletti.