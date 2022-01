Covid oggi Basilicata, 988 contagi e 3 morti: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 988 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, 939 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 2.245 tamponi molecolari. Le persone decedute sono un uomo e due donne rispettivamente residenti a Senise, Potenza e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 127. I ricoverati per Covid-19 sono 76 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 40 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.960. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.477 somministrazioni. Finora 447.683 lucani hanno ricevuto la prima dose ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 988 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi, 939 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 2.245 tamponi molecolari. Le persone decedute sono un uomo e due donne rispettivamente residenti a Senise, Potenza e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 127. I ricoverati per-19 sono 76 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 40 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 8.960. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.477 somministrazioni. Finora 447.683 lucani hanno ricevuto la prima dose ...

