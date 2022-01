CorSport: una prova manifesto, quella di Insigne (Di venerdì 7 gennaio 2022) La prova di Lorenzo Insigne contro la Juve è stata un manifesto, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. La prima partita con la firma già apposta sul contratto col Toronto indica che il capitano non si lascerà turbare dagli eventi, ma onorerà la sua presenza in campo fino all’ultimo giorno vissuto nel Napoli. “Una prova manifesto, questa di Insigne. Prima prova a concludere da solo, poi si mette al servizio della squadra, cioè proprio l’atteggiamento di chi intende onorare fino all’ultimo la responsabilità ricevuta: da lui parte l’azione che, attraverso Politano, porta al vantaggio di Ciro Mertens”. Innesca Zielinski in occasione della parata di Szczesny, ci riprova con Politano. “Lorenzo Insigne non mollerà da qui a maggio, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladi Lorenzocontro la Juve è stata un, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. La prima partita con la firma già apposta sul contratto col Toronto indica che il capitano non si lascerà turbare dagli eventi, ma onorerà la sua presenza in campo fino all’ultimo giorno vissuto nel Napoli. “Una, questa di. Primaa concludere da solo, poi si mette al servizio della squadra, cioè proprio l’atteggiamento di chi intende onorare fino all’ultimo la responsabilità ricevuta: da lui parte l’azione che, attraverso Politano, porta al vantaggio di Ciro Mertens”. Innesca Zielinski in occasione della parata di Szczesny, ci ricon Politano. “Lorenzonon mollerà da qui a maggio, ...

