“Continuo a confrontarmi con le altre mamme e perdo la fiducia in me stessa…”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Salve dottoressa, da quando sono diventata mamma si è intensificato un comportamento che – ora ne sono molto più conscia – avevo anche prima. Mi confronto spesso con gli altri, perdendo lain me stessa. Ora che sono madre non posso fare a meno dicon ledonne con bambini e mi sembra sempre di non essere all’altezza se mi paragono a loro che, anzi, mi sembrano più brave, più pazienti e soprattutto più portate alla maternità e alla genitorialità. Mio marito mi consola molto e anzi dice che non mi manca niente, che la nostra bimba sta bene e non le manca niente. Ma io non posso fare a meno di far paragoni e sto davvero malissimo. Cosa posso fare per uscire da questo giogo? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.