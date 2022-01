Che strategia utilizzerà Katia per salvarsi stasera? Ecco cos’ha detto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Katia Ricciarelli oggi rischia la squalifica per le parole che ha usato durante tutta la settimana. Dopo la diretta di lunedì del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ha definito “scimmia che sta a gambe aperte” Lulù Selassié e le ha intimato di “andare a scuola al Tuo Paese“, ha minacciato di farla “pagare” a Nathalie Caldonazzo e le ha augurato un “camionista di quelli bruti che ti fanno di tutto“; ha definito Giacomo Urtis “una donna” e chi più ne ha più ne metta. Su Twitter impazza da giorni la campagna “#KatiaFuori”, il Corriere della Sera e Vanity Fair hanno scritto a favore della sua espulsione e tantissimi vip si sono schierati contro di lei. Selvaggia Lucarelli, che ha ben conosciuto il suo comportamento nel corso del reality “La Fattoria” a cui hanno partecipato insieme, l’ha definita “Prepotente, misogina, civettuola ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 gennaio 2022)Ricciarelli oggi rischia la squalifica per le parole che ha usato durante tutta la settimana. Dopo la diretta di lunedì del Grande Fratello Vip 6,Ricciarelli ha definito “scimmia che sta a gambe aperte” Lulù Selassié e le ha intimato di “andare a scuola al Tuo Paese“, ha minacciato di farla “pagare” a Nathalie Caldonazzo e le ha augurato un “camionista di quelli bruti che ti fanno di tutto“; ha definito Giacomo Urtis “una donna” e chi più ne ha più ne metta. Su Twitter impazza da giorni la campagna “#Fuori”, il Corriere della Sera e Vanity Fair hanno scritto a favore della sua espulsione e tantissimi vip si sono schierati contro di lei. Selvaggia Lucarelli, che ha ben conosciuto il suo comportamento nel corso del reality “La Fattoria” a cui hanno partecipato insieme, l’ha definita “Prepotente, misogina, civettuola ...

