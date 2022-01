C’è Posta per Te riparte con Bonolis e De Martino (Di venerdì 7 gennaio 2022) De Martino e De Filippi Era il 12 gennaio 2000, quando su Canale 5 debuttava il programma che sarebbe, poco a poco, diventato un appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori. E, ora, C’è Posta Per Te è giusto alla venticinquesima edizione, al via domani sera in prima serata. Maria De Filippi ospiterà nuove storie di affetti e separazioni, contrasti e incomprensioni, con protagonista la gente comune. Non mancheranno le sorprese che al debutto coinvolgeranno due nomi noti della tv: Paolo Bonolis, conduttore di punta di Canale 5 (da domenica 9 riparte Avanti un Altro), e Stefano De Martino, scoperta del vivaio di Amici e attualmente presentatore di Bar Stella su Rai2. Bonolis e De Filippi I Postini dell’edizione 2022 di C’è Posta Per Te A recapitare gli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dee De Filippi Era il 12 gennaio 2000, quando su Canale 5 debuttava il programma che sarebbe, poco a poco, diventato un appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori. E, ora, C’èPer Te è giusto alla venticinquesima edizione, al via domani sera in prima serata. Maria De Filippi ospiterà nuove storie di affetti e separazioni, contrasti e incomprensioni, con protagonista la gente comune. Non mancheranno le sorprese che al debutto coinvolgeranno due nomi noti della tv: Paolo, conduttore di punta di Canale 5 (da domenica 9Avanti un Altro), e Stefano De, scoperta del vivaio di Amici e attualmente presentatore di Bar Stella su Rai2.e De Filippi I Postini dell’edizione 2022 di C’èPer Te A recapitare gli ...

Advertising

lorycan13 : RT @BHaitam1: ???? 'Tali e quali' e 'C'è posta per te', è la sfida del sabato sera in tv L'8 gennaio Carlo Conti porta su Rai 1 gli sconosci… - Evabicho : RT @BHaitam1: ???? 'Tali e quali' e 'C'è posta per te', è la sfida del sabato sera in tv L'8 gennaio Carlo Conti porta su Rai 1 gli sconosci… - danielaavantag6 : RT @BHaitam1: ???? 'Tali e quali' e 'C'è posta per te', è la sfida del sabato sera in tv L'8 gennaio Carlo Conti porta su Rai 1 gli sconosci… - telodogratis : C’è Posta per Te 2022, prima puntata: Bonolis, De Martino e tutti gli ospiti - LaRonnie_ : Ma io non avevo realizzato che effettivamente domani inizia C’è posta per te che meraviglia mi sembra di ritornare a casa -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta I francobolli dedicati al Natale - arteventinews.it Arteventi News