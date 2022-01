C’è Posta per te riparte col botto: i due super ospiti della prima puntata (Di venerdì 7 gennaio 2022) ; le anticipazioni di sabato 8 gennaio 2022. Ci siamo! Dopo il consueto stop in occasione delle festività natalizie, stanno per tornare in onda le nostre trasmissioni preferite. E non può mancare la regina delle trasmissioni del sabato sera di Canale 5, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) ; le anticipazioni di sabato 8 gennaio 2022. Ci siamo! Dopo il consueto stop in occasione delle festività natalizie, stanno per tornare in onda le nostre trasmissioni preferite. E non può mancare la regina delle trasmissioni del sabato sera di Canale 5, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sweetxigor5 : l’unica cosa positiva dI questo ultimo fine settimana di vacanza è che domani c’è POSTA PER TE - moraesbabii : RT @asfaltofresco: alfonso che entra in casa x il cazziatone sorpresa di dayane l’annuncio di delia il gfvip6 ci sta sfamando il giorno pri… - heiRicardo : Già c'è posta per te è un programma demmerda poi ci mancava solo la pubblicità con l'iiiiiiiih di Adele adesso romp… - 95_addicted : RT @ToniaPeluso: Domani inizia C’è posta per te. Non siete emozionati? - habitvstyles : DA DOMANI INIZIA C'É POSTA PER TEEEE -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Che rapporto tra libertà di espressione e rispetto del sentimento religioso in Europa? korazym.org