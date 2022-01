ASUS Zenbook 17 Fold OLED | un pieghevole con schermo da 17 | 3? unico nel suo genere

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022)– come spesso accade – ci presenta device rivoluzionari che sembrano usciti direttamente da una macchina del tempo. Non fa eccezione il suo17, un notebook rivoluzionario che basa la sua tecnologia sul suo pannello: il futuro dei portatili è qui – 07012022 www.computermagazine.itCome saranno i computer portatili del futuro? A darci un assaggio di quello che vedremo da qui ai prossimi anni, è scesa in campo. Tra i protagonisti del CES 2022, che più di ogni altro, quest’anno è orfana di tanti big del panorama tech, c’è la taiwanese. Tra i prodotti presentati dall’azienda lo17...