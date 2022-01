Agudelo, fallo killer! Ginocchio in testa a Depaoli e rosso diretto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara della 20ª giornata di Serie A, il Verona vince per 2 - 1 al "Picco" contro lo Spezia. Decidono i gol di Caprari (doppietta) ed Erlic. Nel finale espulso Agudelo per un'entrataccia su ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara della 20ª giornata di Serie A, il Verona vince per 2 - 1 al "Picco" contro lo Spezia. Decidono i gol di Caprari (doppietta) ed Erlic. Nel finale espulsoper un'entrataccia su ...

Advertising

BabboleoNews : #Spezia-#HellasVerona è finita 2 a 1. Due i gol di Caprari, quello di Erlic ha provato la rimonta Spezzina ma non è… - jesuisboni_ : Agudelo che, espulso per un fallo pericoloso (non volontario, guardava da un’altra parte), uscendo dispiaciuto chie… - Goalist_it : 87’ | #SpeziaVerona 1??-2?? ?? Espulso #Agudelo per un bruttissimo fallo su #Depaoli a metà campo. #SerieATIM - Goalist_it : 78’ | #SpeziaVerona 0??-2?? ?? Ammonito #Agudelo per un brutto fallo a metà campo. #SerieATIM -