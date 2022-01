Williams vince finalmente contro la ROKiT: l’azienda deve 35 milioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un matrimonio non andato a buon fine quello tra la Williams e la ROKiT. Accolta con un ruolo da title sponsor, di ben cinque anni l’accordo stretto tra l’azienda di telecomunicazioni e il gruppo di Wantage. Una partnership che, avviata nel febbraio del 2019, è stata poi bruscamente interrotta a maggio 2020. Drastica la conclusione dei rapporti, gettando poi la scuderia inglese nel baratro, culminato nell’acuta crisi finanziaria del 2020. Diverse le incomprensioni tra le due, la ROKiT aveva infatti mancato ai patti, non rispettando i pagamenti, citata poi in giudizio dalla Williams. Dopo tante ombre giunge però una luce per la casa fondata da Sir Frank che, dopo una prima somma ricevuta a inizio 2021, esce ora vittoriosa dalla sua causa di ben 35 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un matrimonio non andato a buon fine quello tra lae la. Accolta con un ruolo da title sponsor, di ben cinque anni l’accordo stretto tradi telecomunicazioni e il gruppo di Wantage. Una partnership che, avviata nel febbraio del 2019, è stata poi bruscamente interrotta a maggio 2020. Drastica la conclusione dei rapporti, gettando poi la scuderia inglese nel baratro, culminato nell’acuta crisi finanziaria del 2020. Diverse le incomprensioni tra le due, laaveva infatti mancato ai patti, non rispettando i pagamenti, citata poi in giudizio dalla. Dopo tante ombre giunge però una luce per la casa fondata da Sir Frank che, dopo una prima somma ricevuta a inizio 2021, esce ora vittoriosa dalla sua causa di ben 35di ...

