Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 09:10 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione buona epifania parte di Francesco Vitale i partiti nella nuovo decreto passa all’unanimità mi arriva dopo una giornata senza per i vari partiti Nella quale le posizioni sono rimaste quelle già emerse nei ricordi di partita l’Italia viva il ministro della Salute Roberto Speranza erano per estendere l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori mentre sul fronte opposto si è nato Lars lega-5stelle al termine di un lungo confronto iniziato prima nella cabina di regia e poi continuato nel Consiglio dei Ministri premier Mario Draghi che ha insistito molto sulle pressioni sulle strutture ospedaliere ha trovato un attimo Riproduci di fatto l’obbligo vaccinale la pagina sportiva non ti fermano le polemiche sul caso Djokovic numero 1 del tennis ha fatto ricorso contro la decisione delle autorità australiane di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione buona epifania parte di Francesco Vitale i partiti nella nuovo decreto passa all’unanimità mi arriva dopo una giornata senza per i vari partiti Nella quale le posizioni sono rimaste quelle già emerse nei ricordi di partita l’Italia viva il ministro della Salute Roberto Speranza erano per estendere l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori mentre sul fronte opposto si è nato Lars lega-5stelle al termine di un lungo confronto iniziato prima nella cabina di regia e poi continuato nel Consiglio dei Ministri premier Mario Draghi che ha insistito molto sulle pressioni sulle strutture ospedaliere ha trovato un attimo Riproduci di fatto l’obbligo vaccinale la pagina sportiva non ti fermano le polemiche sul caso Djokovic numero 1 del tennis ha fatto ricorso contro la decisione delle autorità australiane di ...

