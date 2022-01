Traffico Roma del 06-01-2022 ore 13:30 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Luceverde Roma Buona giornata da Simona cercare Bentrovati all’ascolto sulla tangenziale rallentamenti tra viale di Tor di Quinto la galleria dello Stadio Olimpico verso Pineta Sacchetti aumentati lì sul la zona del Foro Italico in programma alle 14:30 lazio-empoli rallentato il Traffico nella zona del Circo Massimo e dell’isola Tiberina si rallenta in via dei Cerchi e sul lungotevere trasporto pubblico oggi con il servizio festivo Domani sciopero in Trenitalia collegamenti ferroviari a rischio dalle 9 alle 16 questo venerdì parte il nuovo orario invernale della Roma-lido nei giorni feriali escluso il sabato ferrovia in servizio tra EUR Magliana e Colombo e con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma punto luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022) LuceverdeBuona giornata da Simona cercare Bentrovati all’ascolto sulla tangenziale rallentamenti tra viale di Tor di Quinto la galleria dello Stadio Olimpico verso Pineta Sacchetti aumentati lì sul la zona del Foro Italico in programma alle 14:30 lazio-empoli rallentato ilnella zona del Circo Massimo e dell’isola Tiberina si rallenta in via dei Cerchi e sul lungotevere trasporto pubblico oggi con il servizio festivo Domani sciopero in Trenitalia collegamenti ferroviari a rischio dalle 9 alle 16 questo venerdì parte il nuovo orario invernale della-lido nei giorni feriali escluso il sabato ferrovia in servizio tra EUR Magliana e Colombo e con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sitopunto luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale di ...

