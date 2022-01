Torna su Instagram il feed cronologico (Di giovedì 6 gennaio 2022) , per ora sono in fase di test due nuove opzioni: cronologica e preferiti. È direttamente il capo di Instagram Adam Mosseri a dichiararlo su Twitter. I social di Meta tentano di contrastare l’avanzata di TikTok che sembra inarrestabile. Un ritorno alle origini è la mossa messa in atto dai cervelloni di Menlo Park che hanno sempre avuto problemi con la cronologia temporale anche su Facebook. Pubblicare su Instagram da PC, ora si può ? Dal 2012 al 2016 era presente su Instagram il feed cronologico che mostrava esattamente le foto pubblicate dagli account seguiti nell’ordine in cui erano pubblicate. Dal 2016, la piattaforma è passata poi ad un feed non cronologico in cui vengono mostrate foto in base alla probabilità di interagire con un determinato profilo. Sebbene ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 6 gennaio 2022) , per ora sono in fase di test due nuove opzioni: cronologica e preferiti. È direttamente il capo diAdam Mosseri a dichiararlo su Twitter. I social di Meta tentano di contrastare l’avanzata di TikTok che sembra inarrestabile. Un ritorno alle origini è la mossa messa in atto dai cervelloni di Menlo Park che hanno sempre avuto problemi con la cronologia temporale anche su Facebook. Pubblicare suda PC, ora si può ? Dal 2012 al 2016 era presente suilche mostrava esattamente le foto pubblicate dagli account seguiti nell’ordine in cui erano pubblicate. Dal 2016, la piattaforma è passata poi ad unnonin cui vengono mostrate foto in base alla probabilità di interagire con un determinato profilo. Sebbene ...

