Sapone per la casa: è davvero utile per sopracciglia piumate? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sui social network sta spopolando una nuova ed originale tecnica per avere sopracciglia piumate. Si consiglia, infatti, di spazzolarle verso l'alto utilizzando del normale Sapone per la casa. L'applicazione dovrà avvenire ricorrendo ad un pennellino da mascara o da sopracciglia. In questo modo si potrà avere un risultato simile a quello delle star Lily Collins

