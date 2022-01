Sanremo 2022, bufera sul Festival: presa di posizione del Codacons (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova ondata di polemiche coinvolgono il Festival di Sanremo 2022. Questa volta l’accusa ha deciso di rivolgersi alla Procura. Ecco cosa sta succedendo. Quando c’è il Festival di Sanremo di mezzo è sicuro che non ci si annoia mai. Amadeus e la Rai non devono pensare solamente alla questione Covid e come riuscire ad organizzare Leggi su youmovies (Di giovedì 6 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova ondata di polemiche coinvolgono ildi. Questa volta l’accusa ha deciso di rivolgersi alla Procura. Ecco cosa sta succedendo. Quando c’è ildidi mezzo è sicuro che non ci si annoia mai. Amadeus e la Rai non devono pensare solamente alla questione Covid e come riuscire ad organizzare

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - idina76 : RT @lasoncini: Credo fosse il 2011, e ricordo uno sbrocco di Luca per certe suscettibilità di fazione; a rivederlo oggi, pare impossibile c… - _Iride_24 : Questo Sanremo 2022 già scoppiettante e nemmeno è iniziato MA don't touch my Gianni - hu_iswho : Abbi cura di te sa di magia e tutti abbiamo bisogno di magia ?? Oggi #Highsnob ed io siamo su #LaRepubblica ??… -