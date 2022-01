Sampdoria - Cagliari 1-2 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilsi conferma 'bestia nera' per laal termine di una gara dai due volti. Nel primo tempo i blucerchiati tengono botta in avvio (doppia occasione per Joao Pedro e Marin), poi passano in vantaggio con il solito Gabbiadini e...

Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-2, rete di Pavoletti L. (CAG) - SkySport : SAMPDORIA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Gabbiadini (18') ? #Deiola (55') ? #Pavoletti (71') ? ?… - rickysamp69 : RT @yakika: Come mai nelle immagini subito dopo il gol #Pavoletti risulta in offside invece nell'elaborazione #VAR durata oltre 5 minuti si… - SampNews24 : #Pavoletti a Dazn: «Siamo stati bravi. Bello segnare alla #Sampdoria» -

La Samp passa in vantaggio al 18' grazie a Gabbiadini mentre ilrimonta nella ripresa, al 55' Deiola trova il pari e al 71' Pavoletti firma l'importante successo. Lachiude anche ...Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 1 - 0). Marcatori: 18' p.t. Gabbiadini (S), 9' s.t. Deiola (C), 20' s.t. Pavoletti (C). Assist: 18' p.t. Yoshida (S), 21' s.t. Bellanova (C).(3 - 5 - ...Torna al successo in campionato il Cagliari di Walter Mazzarri e lo fa battendo in trasferta la Sampdoria per 1-2. Decisive le reti di Deiola al 55' e Pavoletti al 71'. Di Gabbiadini al 18' il gol del ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Sampdoria Cagliari Le pagelle dei protagonisti de ...