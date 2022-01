Ristori per i settori catering ed eventi, la nota di Ancb (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Le imprese del catering e della ristorazione legata a matrimoni e ed eventi da due anni sono letteralmente impossibilitate a lavorare. Ecco perché i 60 milioni di euro di contributi a fondo perduto deliberati dal Ministero dello Sviluppo economico rappresentano una boccata d’ossigeno tanto preziosa quanto attesa. Da mesi lavoriamo insieme al ministro Giorgetti e ai tecnici del Mise per raggiungere questo obiettivo e, finalmente, la buona notizia è arrivata”. Così Paolo Capurro, presidente di Anbc, l’Associazione nazionale Banqueting e catering aderente a Fipe-Confcommercio. “Questi 60 milioni sono necessari a coprire una parte delle perdite accumulate nel 2020, quando i fatturati delle imprese del settore sono crollati mediamente dell’85%. Ma anche il 2021 è stato un anno di sacrifici e in queste ultime settimane la ripresa ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – “Le imprese dele della ristorazione legata a matrimoni e edda due anni sono letteralmente impossibilitate a lavorare. Ecco perché i 60 milioni di euro di contributi a fondo perduto deliberati dal Ministero dello Sviluppo economico rappresentano una boccata d’ossigeno tanto preziosa quanto attesa. Da mesi lavoriamo insieme al ministro Giorgetti e ai tecnici del Mise per raggiungere questo obiettivo e, finalmente, la buona notizia è arrivata”. Così Paolo Capurro, presidente di Anbc, l’Associazione nazionale Banqueting eaderente a Fipe-Confcommercio. “Questi 60 milioni sono necessari a coprire una parte delle perdite accumulate nel 2020, quando i fatturati delle imprese del settore sono crollati mediamente dell’85%. Ma anche il 2021 è stato un anno di sacrifici e in queste ultime settimane la ripresa ...

Advertising

Mov5Stelle : Ci sono gestori di discoteche, di locali e di altre strutture che hanno dovuto chiudere nonostante avessero predisp… - DantiNicola : #Obbligovaccinale per gli over 50, #supergreenpass per accedere a servizi commerciali e pubblica amministrazione e… - Mov5Stelle : Il governo valuterà la possibilità di uno scostamento di bilancio (che abbiamo chiesto in sede di approvazione dell… - apavo75 : RT @camiziani: @stefania_mileto Garantiti patentati per poi off Course lamentarsi dei ristori in ritardo ..castagne bollite - buonweekend : Turismo in ginocchio #Giorgetti e #Draghi scappano dal confronto in parlamento mentre per le associazioni del compa… -