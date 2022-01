Proteste in Kazakistan, morti e centinaia di arresti (Di giovedì 6 gennaio 2022) centinaia di feriti, migliaia d'arresti, saccheggi nelle ville degli oligarchi, fiamme nei municipi e alla residenza presidenziale. Anche morti, almeno "decine" tra i manifestanti secondo le agenzie ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022)di feriti, migliaia d', saccheggi nelle ville degli oligarchi, fiamme nei municipi e alla residenza presidenziale. Anche, almeno "decine" tra i manifestanti secondo le agenzie ...

Advertising

marcodimaio : Guardiamo con apprensione ciò che sta accadendo in #Kazakistan dove violente proteste stanno facendo dimettere il g… - SkyTG24 : Kazakistan, oltre 1.000 feriti nelle proteste. Polizia: “Decine di manifestanti uccisi” - Adnkronos : Proteste in #Kazakistan, decine di manifestanti uccisi. #ultimora - MichelaRoi : RT @odilelly: Dietro le proteste in Kazakistan ci sono anche i bitcoin - Frankf1842 : RT @confundustria: La polizia del Kazakistan ha reso noto che durante le violente proteste di martedì in tutto il Paese contro l'aumento de… -